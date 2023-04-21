МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Акции Сбербанка отреагировали на одобрение рекордных дивидендов краткосрочным скачком волатильности, но ценовые уровни изменились незначительно, следует из данных Московской биржи. Греф назвал возможный размер выплаты Сбербанка в бюджет

Собрание акционеров Сбербанка ранее в пятницу одобрило выплату рекордных дивидендов в 565 миллиардов рублей по итогам 2022 года (25 рублей на акцию).

На этой новости акции Сбербанка сначала подскочили до 238,85 рубля (+1,09% к закрытию четверга). В следующую минуту они минимально стоили 233,59 рубля (-1,14%). Однако затем цена выровнялась и к 12.28 мск бумаги дешевели на 0,15%, до 235,92 рубля.