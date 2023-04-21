МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу во второй половине торгов корректируется вниз перед выходными, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций открыл торги ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.19 мск снижался на 0,07% — до 2635,95 пункта, долларовый РТС — на 0,12%, до 1017,34 пункта.

"Перед выходными многие предпочитают воздерживаться от активных действий или сокращать позиции в акциях, опасаясь реализации каких-либо рисков в ближайшие дни. Данный фактор усиливается на многомесячных вершинах после сильного роста, так как активизируются спекулятивно настроенные продавцы, фиксирующие прибыль", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Сегодня собрание акционеров Сбербанка утвердило ранее рекомендованный наблюдательным советом объем дивидендов — 565 миллиардов рублей, или 25 рублей на обыкновенную и привилегированную акции.

"Новость об утверждении дивидендных выплат за 2022 год была ожидаемой, поскольку значимых событий, способных повлиять на финансовое положение банка, с момента вынесения соответствующей рекомендации не произошло. При этом ожидания дальнейшего роста номинальных дивидендных выплат вытекают из дивидендной политики и прогнозов рентабельности, ранее озвученных самим банком", — комментирует Ольга Найдёнова из инвестбанка "Синара".

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 0,54%, его обыкновенные акции – на 0,59%.

"Норникель" (-0,33%) представил сильные операционные результаты за первый квартал 2023 года. Особенно мощную динамику продемонстрировали металлы платиновой группы. Компания подтвердила производственный прогноз на 2023 год, и по меди, палладию и платине первый квартал удалось отработать с опережением плана. Мы полагаем, что ключевым грядущим событием является новая дивидендная политика и дивиденды "Норникеля" за 2022 год, которые должны быть анонсированы не позже июня", — говорит Василий Данилов из "Велес капитала".

В лидерах снижения – акции "Русснефти" (-1,81%), ТМК (-1,74%), ТГК-1 (-1,64%) и Акрона" (-1,35%).

В лидерах роста – обыкновенные акции "Селигдара" (+4,81%), бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции поднимаются на 3,3%, привилегированные – на 1,01%), бумаги "Мечела" (привилегированные поднимаются на 3,11%, обыкновенные акции – на 1,11%), расписки Ozon (+2,64%), акции "Алросы" (+2,02%), "Фосагро" (+1,25%) и префы "Транснефти" +1,17%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Импульс к росту, имевший место накануне на новостях о дивидендах "Лукойла", исчерпался. Техническая картина по индексу Мосбиржи показывает перегрев, и до конца сессии медвежьи настроения могут усилиться", — считает Зарина Саидова из ФГ "Финам".

Если опасения по поводу фиксации прибыли из-за перегретости рынка не оправдаются, а в понедельник внешний фон будет хотя бы нейтральным, индекс Мосбиржи может продолжить подъем с ближайшей целью в районе 2697 пунктов, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".