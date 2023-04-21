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2023
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Российский рынок акций вырос по итогам пятницы и за неделю
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Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,08%, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,08% — до... ПРАЙМ, 21.04.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,08%, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,08% — до 2639,95 пункта, долларовый РТС — на 0,06%, до 1019,2 пункта.
За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,3%, РТС – на 3,7%.