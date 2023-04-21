МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций по итогам основных торгов пятницы вырос на 0,08%, следует из динамики торгов. Российский рынок акций корректируется вниз перед выходными

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,08% — до 2639,95 пункта, долларовый РТС — на 0,06%, до 1019,2 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,3%, РТС – на 3,7%.