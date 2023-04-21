МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в пятницу закрылся в небольшом плюсе, сдерживаемый осторожностью инвесторов перед выходными, следует из данных торговой площадки и комментариев аналитиков. Российский рынок акций корректируется вниз перед выходными

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,08% — до 2639,95 пункта, долларовый РТС — на 0,06%, до 1019,2 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 3,3%, РТС — на 3,7%.

"Первые часы пятничной торговой сессии российский рынок словно пребывал в заморозке и цифры изменения индекса Мосбиржи колебались то выше, то ниже нуля. Не изменилась ситуация и после обеда. Одной из причин этого стал факт ожидания определения дивидендов по Сберу, доля которого в индикаторе достаточно высока", — говорит Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

Российский рынок акций в пятницу не показал значительных изменений, нейтрально отреагировав на подтверждение рекордных дивидендов Сбербанка, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Между тем, определенную сдерживающую роль сегодня, по-видимому, сыграл "эффект пятницы", когда многие участники рынка предпочитают проявлять осторожность перед выходными, особенно с учетом того, что индекс Мосбиржи сильно вырос за последнее время и выглядит заметно перекупленным, добавляет Игорь Додонов из "Финама".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

Сегодня собрание акционеров Сбербанка утвердило ранее рекомендованный наблюдательным советом объем дивидендов — 565 миллиардов рублей, или 25 рублей на обыкновенную и привилегированную акции.

К текущему моменту привилегированные акции Сбербанка снижаются на 0,45%, его обыкновенные акции — на 0,38%.

В лидерах роста — бумаги "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции поднимаются на 3,62%, привилегированные — на 2,18%), бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции выросли на 2,08%, привилегированные — на 1,31%), бумаги "Мечела" (привилегированные поднимаются на 1,95%, обыкновенные акции — на 0,9%), акции "Алросы" (+1,5%), "Газпром нефти" (+1,26%) и префы "Транснефти" (+1,21%).

"Повышение "Сургутнефтегаза", в свою очередь, обеспечивалось ожиданиями совета директоров понедельника, когда компания рассмотрит вопрос о проведении годового собрания акционеров и, возможно, выплаты дивидендов за 2022 год", — замечает Кожухова.

В лидерах снижения — акции "Русснефти" (-2,92%), ТМК (-1,47%), "Соллерса" (-1,76%), ТГК-1 (-4,07%) и Акрона" (-1,46%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Шепелев из "БКС Мир инвестиций" прогнозирует, что в начале новой недели индекс Мосбиржи будет находиться в пределах 2625 — 2635 пунктов.

"С точки зрения теханализа, на дневном графике индекс Мосбиржи движется вблизи верхней границы узкого локального восходящего канала. Ожидаем формирования коррекции к нижней границе фигуры, в район 2600 пунктов, а в случае ее пробития целью дальнейшего движения вниз станет уровень поддержки 2490 пунктов", — прогнозирует Додонов из "Финама".

"Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 24 апреля: диапазон 2600–2700 пунктов", — говорит Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.