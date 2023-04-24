МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Рыночная стоимость французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) превысила 0,5 триллиона долларов в ходе торгов понедельника, таким образом впервые достигнув такого рубежа среди европейских компаний, следует из данных торгов. Российский рынок акций перешел к умеренному росту

По состоянию на 13.15 мск акции компании дорожают на 0,29%, до 903,7 евро за акцию, а минутами ранее эта стоимость поднималась до 904,2 евро; всего в обороте 501 076 940 акций.

Курс евро к доллару тем временем растет до 1,1008 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,0987 доллара. А ранее в ходе торгов курс евро достигал 1,1021 доллара.

Таким образом, рыночная стоимость компании превышала в ходе торгов понедельника 500 миллиардов долларов.

Агентство Блумберг объясняет такой результат бурными продажами предметов роскоши в Китае и укреплением евро к доллару.

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже. По итогам первого квартала выручка компании увеличилась на 17% в годовом выражении, до 21,035 миллиарда евро.