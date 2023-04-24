МОСКВА, 24 апр — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрастает на порядка 0,1% в начале недели, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев экспертов. Акционеры "Новатэка" утвердили финальные дивиденды за 2022 год

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.19 мск рос на 0,07% — до 2641,88 пункта, долларовый РТС – на 0,46%, до 1023,89 пункта.

"Российский рынок акций продолжил неспешный подъем в понедельник, при этом индекс Мосбиржи обновил максимум более чем за год, несмотря на не самый благоприятный внешний фон. На зарубежных фондовых площадках преобладают умеренно негативные настроения в ожидании дальнейшего повышения ставок ведущими ЦБ, а цены на нефть возобновили снижение после небольшого отскока в конце прошлой недели. Поддержку российским акциям по-прежнему оказывают ожидания высоких дивидендов от ведущих эмитентов", — говорит Игорь Додонов из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В финансовом секторе Сбербанк, после одобрения дивидендных выплат акционерами в минувшую пятницу, перешел в режим "коррекции в виде консолидации" (префы поднимаются на 0,17%, его обыкновенные акции — на 0,19%), отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Однако внимание участников сегодня больше сконцентрировано на акциях ВТБ (+0,67%), добавляет он.

"В нефтегазовом секторе дивидендные ожидания толкают вверх бумаги "Татнефти", совет директоров которой даст рекомендации по дивидендам уже 27 апреля. C учетом выплат за шесть и девять месяцев 2022 года, мы ожидаем финальных дивидендов за 2022 год в размере 21,6 рубля как по обыкновенным, так и по привилегированным акциям, что дает потенциальную дивидендную доходность по текущим ценам на уровне 5,25%", — говорит он.

"Акции "Газпрома" (+0,46%) также сегодня лидируют, несмотря на сильный пролив в самом начале торгов, который мы связываем, скорее с принудительным закрытием позиций. Здесь дивидендные ожидания более размыты, но рынок ожидает не менее 18-20 рублей на бумагу, что предполагает потенциальную доходность на уровне 10-11%", — говорит эксперт.

"Акции застройщиков и бумаги Qiwi (+7,32%) в понедельник повышались без очевидных фундаментальных причин; котировки "Эталона", в частности, поднялись до максимума с сентября прошлого года и продолжают движение к обозначенной нами в конце марта цели 73 рубля", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

К текущему моменту акции ПИКа поднимаются на 2,03%, бумаги ЛСР – на 5,18%, "Эталона" — на 8,7%.

Привилегированные акции "Башнефти" (-0,99%) корректировались вниз после резкого роста прошлой недели. Совет директоров "Сургутнефтегаза" (обыкновенные акции компании снижаются на 1,31%) в понедельник должен рассмотреть вопрос проведения годового собрания акционеров и дивидендов. Совет директоров ММК (-0,3%), тем временем, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год, также поясняет Кожухова.

ПРОГНОЗЫ

"Относительно общего взгляда на рынок полагаем, что при отсутствии серьезных геополитических потрясений и санкционных новостей, индекс Мосбиржи в течение недели покажет умеренный рост в основном за счет дивидендного фактора", — считает Фетисов из Россельхозбанка.

"Индексы Мосбиржи и РТС обновили очередные локальные пики и поднялись до максимумов с апреля и декабря 2022 года на этот раз во главе с акциями застройщиков. Общий позитивный настрой на рынке РФ сохраняется", — замечает Кожухова.

Учитывая сегодняшний относительно спокойный информационный фон, Додонов из "Финама" ожидает закрытия индекса Мосбиржи с околонулевым изменением.

В то же время после существенного роста последних недель рынок выглядит перекупленным, в связи с чем в ближайшие дни не исключено постепенное нарастание давления продавцов и переход акций к коррекции, добавляет он.