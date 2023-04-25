МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Американский First Republic Bank потерял более 100 миллиардов депозитов за первый квартал текущего года, акции банка дешевеют после закрытия на 22%, следует из финансового отчета банка и данных торгов. UBS назвал срок завершения сделки по поглощению Credit Suisse

Депозиты банка упали до 104,47 миллиарда долларов с 176,43 миллиарда в четвертом квартале 2022 года, при том, что кредитор получил дополнительную помощь в 30 миллиардов долларов в виде совокупных депозитов от американских банковских гигантов, включая Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase и Wells Fargo.

По состоянию на 10.11 мск акции банка дешевеют на постторгах на 22,13%, до 16 долларов за акцию.

"После закрытия нескольких банков в марте мы столкнулись с беспрецедентным оттоком депозитов", — приводятся в отчете слова финансового директора банка Нила Холланда (Neal Holland).

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB оказался связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии крипто-ориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Газета New York Times сообщала, что банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки также могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Многие из этих финансово-кредитных организаций обслуживают начинающих клиентов и имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.