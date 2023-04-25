МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. ООО "Тасей Холдинг", подконтрольное совладельцам Evraz Александру Абрамову и Александру Фролову, в прошлом году приобрело 0,99% акций ГМК "Норникель", следует из материалов компании. Акции First Republic Bank дешевеют на 22 процента

На конец прошлого года пакет акций "Норникеля", принадлежащего ООО, оценивался в 23,148 миллиарда рублей и составлял 1,513 миллиона акций. В отчете отражен и убыток в размере 8,578 миллиарда рублей из-за падения стоимости акций ГМК. Там также отмечается, что пакет находится в залоге.

Исходя из котировок на Московской бирже, текущая рыночная стоимость этого пакета акций у "Тасей Холдинга" составляет почти 24 миллиарда рублей.

"Тасей Холдинг" был зарегистрирован в 2021 году. По данным ЕГРЮЛ, владеет компанией ООО "Эр-Си-Пи", а оно в свою очередь принадлежит ООО "Инвест АГ". В нем доля Абрамова составляет 49,15%, Фролова — 32,02%.

Инвестиционная и консалтинговая компания "Инвест АГ" была основана в 2006 году. Компания управляет активами Абрамова и Фролова. Также через дочерние компании участвует в ряде девелоперских проектов, владеет недвижимостью, земельными участками и другими активами. Штаб-квартира располагается в Москве.

Согласно сайту "Норникеля", "Интеррос" Владимира Потанина владеет 36,61% акций компании, "Русал" — 26,39%.