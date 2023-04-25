МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Акции медиагруппы Fox Corp снижаются в цене во вторник более чем на 1%, второй день находясь в минусе после новости об уходе "культового" ведущего на телеканале Fox News Такера Карлсона, следует из данных торгов. Подконтрольная совладельцам Evraz структура купила акции "Норникеля"

По состоянию на 16.33 мск акции Fox Corp класса A снижаются в стоимости на 1,24%, до 32,23 доллара за ценную бумагу. Днем ранее бумаги компании подешевели на 2,91%.

В понедельник телеканал сообщил, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Программу вечернего прайм-тайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, сообщил телеканал. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось.

Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.