МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Акции медиагруппы Fox Corp снижаются в цене во вторник более чем на 1%, второй день находясь в минусе после новости об уходе "культового" ведущего на телеканале Fox News Такера Карлсона, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.33 мск акции Fox Corp класса A снижаются в стоимости на 1,24%, до 32,23 доллара за ценную бумагу. Днем ранее бумаги компании подешевели на 2,91%.
В понедельник телеканал сообщил, что решение об уходе Карлсона с Fox News было обоюдным для ведущего и телеканала. Программу вечернего прайм-тайма будет вести временный ведущий до определения постоянного, сообщил телеканал. О дальнейших планах Карлсона не сообщалось.
Карлсон известен своей критикой президента США Джо Байдена. В одном из своих последних шоу он призывал к расследованию в отношении сына американского лидера Хантера Байдена, а демократов сравнивал с "ищущими трюфель свиньями" за их жажду власти.
https://1prime.ru/Stocks/20230425/840470404.html
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