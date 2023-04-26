МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Акции "Юнипро" волатильны в начале торгов и уже подскакивали более чем на 5% после указа президента РФ Владимира Путина о введении внешнего управления на иностранные доли в компании, но затем откатились, инвесторы восприняли действия президента позитивно, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Финский Fortum прокомментировал решение российских властей по активам

К 10.20 мск акции "Юнипро" растут на 1,31%, до 2,167 рубля, в ходе торгов уже подскакивали на 5,2%, до 2,25 рубля. Также взлетели акции ТГК-1: к текущему моменту они поднимаются на 7,38%, до почти 1 копейки и уже подскакивали на 11,3%, до 1,025 копейки. При этом индекс Мосбиржи снижается на 0,12%.

"Жесткий ответ на действия запада порождает рыночный позитив. Рынок и русские инвесторы ждут адекватные меры на вмененный России санкционный прессинг", — заявил РИА Новости старший трейдер ИК "Русс-Инвест" Роман Блинов.

Ранее в среду финансовый эксперт Андрей Верников сказал РИА Новости, что частные инвесторы ожидают распространения на акции этих компаний требований о выплате дивидендов, как для госкомпаний.

Путин во вторник подписал указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. И утвердил перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества. В него вошли доли Uniper и Fortum в электроэнергетических компаниях "Юнипро" и "Фортум" — в совокупности 83,73% и 98,23% соответственно (немецкий Uniper был национализирован властями Германии в прошлом году, до этого его основным владельцем был финский Fortum).

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер — "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в ветроэнергетику в России. Согласно финансовой отчетности Fortum, на конец 2022 года в российском подразделении компании работали 2724 человека.