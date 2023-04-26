МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Акции Genetico демонстрируют впечатляющий рост стоимости в самом начале первого дня торгов после первичного размещения (IPO) — на 40%, следует из данных Московской биржи. Акции "Юнипро" подскочили более чем на пять процентов

К 10.24 мск стоимость акций компании составляет 25,032 рубля. Таким образом, бумаги дорожают ровно на 40% от цены размещения, составившей 17,88 рубля. С начала торгов с бумагами компании было совершено 686 сделок.

Genetico, дочерняя компания Института стволовых клеток человека (ИСКЧ), привлекла накануне 178,8 миллиона рублей в рамках IPO на Московской бирже. При этом книга заявок была переподписана в два с половиной раза, общий спрос оказался выше — 439 миллионов рублей. Московская биржа включила акции Genetico в сектор "Рынок инноваций и инвестиции" (РИИ) – биржевой сектор для высокотехнологичных компаний.

Привлеченные в ходе IPO средства Genetico планирует направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов-кандидатов генной терапии для лечения орфанных заболеваний.

Компания работает в области медицинской генетики и генетических исследований, внедряя в практику здравоохранения инновационные решения для диагностики, профилактики и лечения генетических и прочих заболеваний.