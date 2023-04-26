МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Стоимость акций First Republic Bank в среду падает на 17%, ценные бумаги банка стремительно дешевеют уже второй день подряд, следует из данных торгов. Курс рубля стабилен к доллару и юаню, но падает к евро

По состоянию на 16.47 мск цена одной акции First Republic Bank падала на 17,22%, до 6,71 доллара. На короткий период, с 16.41 по 16.46 мск, торги акциями банка приостанавливались.

Во вторник First Republic Bank отметил в отчетности, что потерял более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал текущего года. Позднее СМИ сообщили, что банк рассматривает продажу части своих активов на сумму от 50 до 100 миллиардов долларов. На этом фоне стоимость ценных бумаг First Republic Bank обвалилась на 49,4%.

Регуляторы штата Калифорния 10 марта закрыли Silicon Valley Bank (SVB), что стало наиболее крупным банкротством банка в США после финансового кризиса 2008 года. Крах SVB связан с ростом ключевой ставки Федеральной резервной системы, повлекшей обесценение активов на балансах многих финансовых институтов. Кроме того, 8 марта было объявлено о закрытии криптоориентированного банка Silvergate, а 12 марта – аналогичного нью-йоркского Signature Bank.

Как сообщала газета New York Times, банкротство SVB вызвало опасения, что и другие американские банки могут столкнуться с проблемами. На этом фоне на рынке произошел "сброс" акций аналогичных SVB банков, таких как First Republic, Signature Bank и Western Alliance. Эти финансово-кредитные организации имеют схожие с SVB инвестиционные портфели.