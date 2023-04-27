МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг в основном снижаются, следуя динамике американских рынков, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы Уолл-стрит в основном растут после корпоративных отчетов компаний

По состоянию на 7.15 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,2% — до 3 270,62 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — снижается на 0,07%, до 2 023,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,06%, до 19 747 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,07%, до 2 483,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,47%, до 7 281,7 пункта. Японский Nikkei 225 опускается на 0,19% — до 28 362 пунктов.

Рынки Уолл-стрит в среду преимущественно снизились на 0,4-0,7%. Трейдеры следили за ситуацией вокруг First Republic Bank, который во вторник сообщил в отчетности, что потерял более 100 миллиардов долларов депозитов за первый квартал текущего года. В среду акции банка подешевели на 30%.

Также трейдеры продолжали реагировать на статистику, опубликованную в начале недели. Индекс доверия потребителей в США в апреле сократился до 101,3 пункта с пересмотренного показателя марта в 104 пункта. При этом аналитики прогнозировали снижение показателя лишь до 104 пунктов с первоначального значения предыдущего месяца в 104,2 пункта.

"Резкое падение акций First Republic привело к снижению регионального банковского индекса KBW, который упал до самого низкого уровня с ноября 2020 года, и вызвало опасения по поводу кредитования в целом", — приводит агентство Франс Пресс комментарий аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).

"Эти опасения в сочетании с неутешительными данными о потребительском доверии и другими показателями усилили опасения более широкой рецессии", — добавил эксперт.