МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Мосбиржа использует искусственный интеллект для выявления биржевых манипуляторов в телеграм-каналах, рассказал РИА Новости генеральный директор IT-компании "Прокомплаенс" Даниил Каширин. ЦБ зафиксировал в первом квартале около сотни хакерских атак на банки

"Есть так называемые стратегии Pump&Dump (искусственный разгон цен акций). Иногда для разгона финансового инструмента используют телеграм-каналы", — сказал Каширин.

Он отметил, что в Телеграме существует большое количество каналов с аналитикой и рекомендациями по поведению на финансовом рынке. На них подписаны в основном молодые непрофессиональные инвесторы.

"Некоторые авторы телеграм-каналов не совсем чисты на руку и иногда формируют такую аналитику, которая мотивирует участников рынка выходить с определенной стратегией: например, все покупают или все продают. Когда это происходит массово, идет существенное изменение цены и объемов торгов по ценной бумаге. Авторы каналов пользуются этим для получения необоснованной выгоды", — пояснил он. Организатор торгов, по словам эксперта, ведет постоянный контроль таких ситуаций.

"С помощью специальных систем отслеживаются резкие изменения объемов, цен и активности по всем ценным бумагам. Анализируется новостной фон, включая телеграм-каналы. Выявив разгонную стратегию, организатор торгов сообщает о ней регулятору, который принимает решение о противодействии. Для анализа самих текстовых сообщений, которые мотивируют людей разгонять бумаги, применяются алгоритмы искусственного интеллекта", — рассказал Каширин.

Он отметил, что манипулирование и незаконное использование инсайдерской информации всегда негативно сказываются на ценных бумагах: к ним падает доверие, сокращается объем торгов. "Это не выгодно ни эмитентам, ни организатору торгов, ни всему финансовому рынку", — подчеркнул эксперт.

Компания "Прокомплаенс" — лидер в области технологий искусственного интеллекта для выявления и противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации, манипулированию рынком и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Контрольный пакет в компании принадлежит Московской бирже.