МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Акции ВТБ растут в цене на Московской бирже примерно на 4% после публикации квартальной отчётности банка, а также сообщения о запуске цифрового банка в системе VK, следует из данных торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на старте торгов четверга

К 10.49 мск бумаги банка прибавляют в цене 3,86%. Максимально в ходе торгов акции ВТБ дорожали на 4,58%, до 0,02169 рубля.

Ранее в четверг зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщил журналистам о рекордной чистой прибыли банка по МСФО за прошлый квартал, составившей почти 147 миллиардов рублей. Пьянов также отметил, что чистый процентный доход банка составил 173 миллиарда рублей, что соответствует чистой процентной марже 3,1%, чистый комиссионный доход — 42 миллиарда, прочий чистый операционный доход — 88 миллиардов рублей.

"Если последующие кварталы будут столь же успешными, то банк заработает более 0,5 триллиона рублей в текущем году, что предполагает довольно хорошие дивиденды. Впрочем, относительно дивидендов всё ещё существуют сомнения, так как ранее менеджмент заявлял, что прибыль в 2023 году пойдёт на покрытие убытков в 2022 году", — отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Кроме того, ранее в пресс-службе банка РИА Новости сообщили о том, что ВТБ 27 апреля запускает онлайн-банк на платформе чат-ботов в мессенджере VK. Онлайн-банк ВТБ в "VK Мессенджере" позволит проверить баланс карт и счетов, совершать повседневные финансовые операции и просматривать их историю, а время на проведение операций сократится вдвое по сравнению с интернет-банком, рассказали в ВТБ.