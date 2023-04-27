МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" дорожают на 2% и более после появления рекомендации совета директоров о выплате финальных дивидендов за прошлый год, следует из данных торгов на Московской бирже. Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются

К 10.59 мск обыкновенные акции "Татнефти" прибавляют в цене 2,14%, привилегированные — 2,05%. До объявления решения совета директоров и привилегированные, и обыкновенные акции компании дорожали примерно на 1%. Индекс Мосбиржи при этом повышается на 0,4%, до 2630,78 пункта.

Ранее в четверг совет директоров "Татнефти" рекомендовал выплату итоговых дивидендов за прошлый год в размере 27,71 рубля на одну привилегированную и обыкновенную акцию компании. Собрание акционеров, на котором будет обсуждаться выплата дивидендов, назначено на 16 июня, уточнила компания.