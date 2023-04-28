МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Бумаги Snap Inc. (развивает платформу Snapchat) дешевеют на постмаркете на 18%, Pinterest (соцсеть-фотохостинг) — на 13%, после публикации этими компаниями финансовых отчетов, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе незначительно снижаются

Акции Snap падают в цене на 18,29%, до 8,58 доллара за акцию, Pinterest — на 13,46%, до 23,6 доллара.

Snap в своем отчете сообщает, что его квартальная выручка составила 989 миллионов долларов, уменьшившись на 7% с прошлого года и оказавшись меньше прогноза аналитиков в 1,01 миллиарда.

Число ежедневных активных пользователей (DAU) выросло на 15% год к году, до 383 миллионов.

Pinterest же в своем отчете сообщил о чистом убытке за квартал, показатель составил 208,6 миллиона долларов, увеличившись более чем в 38 раз год к году, с 5,3 миллиона.

Компания Snap была основана в 2011 году, ее штаб-квартира находится в калифорнийской Санта-Монике. Компания занимается разработкой мобильного приложения Snapchat. Число сотрудников с полной занятостью по состоянию на конец года составила 5 288 человек.