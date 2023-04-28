МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость акций First Republic Bank (FRB) в пятницу падает на 30 процентов, с начала недели бумаги потеряли более двух третей своей стоимости, следует из данных торгов. First Republic Bank намерен продать активы выше рыночной цены, собщили СМИ

По состоянию на 18.13 мск цена одной акции First Republic Bank падала на 30,37%, до 4,31 доллара. На прошлой неделе акции закрылись на уровне 14,26 доллара.

Ранее в пятницу телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), скорее всего, намерена взять под управление First Republic Bank. После этой новости акции банка перешли к снижению на 30% следом за остановкой торгов из-за волатильности.

Акции банка оказались под давлением из-за опасений по поводу банковского сектора. В понедельник американский банк FRB сообщил о падении объема депозитов за квартал до 104,47 миллиарда долларов со 176,43 миллиарда, при том что кредитор получил помощь от американских банковских гигантов. В результате во вторник акции подешевели почти на 50%, в среду — примерно на 30%, после восстановления в четверг на 8,8% акции вновь перешли в минус.

Такая ситуация — следствие мартовских событий, когда обанкротились и закрылись ряд крупных банков в США — Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate, Signature Bank, и кризис перекинулся в Европу, в результате чего ЦБ Швейцарии организовал поглощение Credit Suisse банком UBS. В феврале акции First Republic Bank закрылись на уровне около 123 долларов.