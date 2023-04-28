Акции First Republic Bank падают в цене на 30 процентов, до 4,31 доллара
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Стоимость акций First Republic Bank (FRB) в пятницу падает на 30 процентов, с начала недели бумаги потеряли более двух третей своей стоимости, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.13 мск цена одной акции First Republic Bank падала на 30,37%, до 4,31 доллара. На прошлой неделе акции закрылись на уровне 14,26 доллара.
Ранее в пятницу телеканал CNBC сообщил со ссылкой на источники, что Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), скорее всего, намерена взять под управление First Republic Bank. После этой новости акции банка перешли к снижению на 30% следом за остановкой торгов из-за волатильности.
Акции банка оказались под давлением из-за опасений по поводу банковского сектора. В понедельник американский банк FRB сообщил о падении объема депозитов за квартал до 104,47 миллиарда долларов со 176,43 миллиарда, при том что кредитор получил помощь от американских банковских гигантов. В результате во вторник акции подешевели почти на 50%, в среду — примерно на 30%, после восстановления в четверг на 8,8% акции вновь перешли в минус.
Такая ситуация — следствие мартовских событий, когда обанкротились и закрылись ряд крупных банков в США — Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate, Signature Bank, и кризис перекинулся в Европу, в результате чего ЦБ Швейцарии организовал поглощение Credit Suisse банком UBS. В феврале акции First Republic Bank закрылись на уровне около 123 долларов.
https://1prime.ru/Stocks/20230428/840500723.html