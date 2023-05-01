МОСКВА 1 мая — ПРАЙМ. Акции Sony Group Corp в понедельник упали в цене на 4,8% после того, как сделанный компанией прогноз годовой прибыли оказался ниже прогнозов участников рынка. Российскому рынку акций и рублю прогнозируют рост в мае

В пятницу компания, работающая в сферах электроники и развлечений, отчиталась о рекордной операционной прибыли за финансовый год, закончившийся в марте 2023 года. Высокие показатели продемонстрировали музыкальное подразделение и подразделение микрочипов.

Однако на текущий финансовый год компания прогнозирует снижение прибыли на 3,2% до 1,17 трлн иен (8,55 млрд долларов), тогда как консенсус-прогноз аналитиков предполагает прибыль в 1,275 трлн иен, поскольку Sony ожидает медленного восстановления прибыльности подразделения видеоигр.

Аналитик Jefferies Атул Гойал отметил, что прогноз Sony "слишком консервативен" и что игровые консоли PlayStation 5 (PS5) и программное обеспечение для игр, вероятно, выиграют от отложенного спроса.

Во время пандемии COVID-19 Sony с трудом удалось произвести достаточное количество PS5 для удовлетворения спроса из-за сбоев в цепочке поставок, но в пятницу президент компании Хироки Тотоки заявил, что теперь компания готова поставлять консоли, не заставляя покупателей ждать.

Sony намерена в текущем финансовом году продать рекордные 25 млн PS5.