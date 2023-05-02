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Акции на Мосбирже опускаются в начале торгов вторника
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Российский рынок акций умеренно понижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,29%, до 2627,4 пункта,... ПРАЙМ, 02.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно понижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,29%, до 2627,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1028,43 пункта.