МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно понижается в начале торгов вторника, следует из данных Московской биржи. Старт после длинных выходных

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижается на 0,29%, до 2627,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1028,43 пункта.