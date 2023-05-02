МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает сокращаться утром во вторник, среди лидеров снижения — бумаги "Новатэка", дешевеющие на фоне дивидендной отсечки, следует из данных торгов на Московской бирже. Акции на Мосбирже опускаются в начале торгов вторника

Индекс Мосбиржи к 10.56 мск снижается на 0,55%, до 2620,33 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,1%, до 1032,55 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи сокращался примерно на 0,3%.

Акции "Новатэка" снижаются на 4,12%. В пятницу бумаги компании торговались последний день с правом на получение дивидендов за 2022 год в размере 60,58 рубля на акцию.

Сильнее всего дешевеют акции Genetico (-13,5%), En+ Group (-2,49%), "Белуги" (-2,3%) "Самолета" (-1,87%) и ЛСР (-1,53%).

При этом акции "М.Видео" понижаются на 2,19%. Ранее во вторник компания опубликовала отчет по МСФО за 2022 год, зафиксировавший сокращение чистого убытка компании на 10,2%, до 6,7 миллиарда рублей и сокращение общих продаж на 14,3%, до 488,9 миллиарда рублей.

В лидерах роста — привилегированные (+1,6%) и обыкновенные (+1,44%) акции Сбербанка, акции "Аэрофлота" (+1,07%), ВТБ (+0,99%) и расписки "Русагро" (+0,84%). Акции АФК "Система" повышаются на 0,75% на фоне сообщения компании о приобретении группы компаний Natura Siberica — ведущего российского производителя сертифицированной "органической" косметики.

"В мае российские биржи ждет еще несколько дивидендных отсечек: в частности, по Сбербанку и банку "Санкт-Петербург", а также обсуждение ЕС 11-го пакета санкций против РФ. Указанные факторы потенциально могут оказывать негативное влияние на рынок ближе к середине месяца наряду с положением цен на нефть не так далеко от минимумов текущего года. В остальном на российских биржах сохраняется умеренно оптимистичный среднесрочный настрой", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.