МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций снижается днем во вторник в рамках нисходящей коррекции, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Российский рынок акций продолжил падение во вторник

Индекс Мосбиржи к 15.23 мск падает на 0,96%, до 2609,68 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,08%, до 1032,82 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,15%, до 79,19 доллара за баррель.

"Российский рынок… корректируется. Последнюю неделю индекс Мосбиржи консолидируется после сильного роста на протяжении последних двух месяцев, что в целом было ожидаемо", — говорит аналитик "Финама" Ксения Лапшина.

"Российский рынок после негативного старта быстро восстановился, но вскоре сдал позиции из-за резкого ухудшения внешнего фона. Дополнительное давление на индекс Мосбиржи оказала еще одна волна укрепления рубля, правда, не такая сильная, как на предыдущей сессии", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего на фоне дивидендной отсечки снижаются акции "Новатэка", теряющие к 15.23 мск 4,04% своей стоимости.

Также дешевеют акции "Белуги" (-5,87%), "Самолета" (-3,84%), расписки X5 Retail Group (-3,19%) и Globaltrans (-2,83%) Акции "М.Видео" дешевеют на 2,84%. Ранее во вторник компания опубликовала отчет по МСФО за 2022 год, зафиксировавший сокращение чистого убытка компании на 10,2%, до 6,7 миллиарда рублей и сокращение общих продаж на 14,3%, до 488,9 миллиарда рублей.

В лидерах роста — акции Genetico (+2,75%), полностью отыгравшие своей утреннее падение, достигавшее почти 18%. Также растут привилегированные (+1,93%) и обыкновенные (+1,61%) акции Сбербанка, привилегированные (+0,93%) и обыкновенные (+0,66%) акции "Ростелекома". Сбербанк назвал самые "безналичные" регионы

"Котировки Сбербанка растут в преддверии закрытия дивидендного реестра, которое состоится 11 мая. "Сбер" выплатит по 25 рублей на акцию, обеспечив доходность около 10%. Последний день покупки его акций под дивиденд — 8 мая", — напоминает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

ПРОГНОЗЫ

Лапшина ожидает, что в ближайшие несколько дней индекс Мосбиржи продолжит начатую на прошлой неделе консолидацию в диапазоне 2600-2650 пунктов.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 2 мая: диапазон 2550–2650 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов", — оценивает Чернов.