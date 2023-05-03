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Российский рынок акций снижается в начале торгов среды
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. Российский рынок акций незначительно снижается в начале торгов среды после символического роста на открытии, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.05 мск... ПРАЙМ, 03.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале торгов среды после символического роста на открытии, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,33%, до 2571,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1016,32 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,12%.