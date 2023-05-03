МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается в начале торгов среды после символического роста на открытии, следует из данных Московской биржи. Оборот торгов зарубежными акциями на "СПБ бирже" рухнул в апреле

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,33%, до 2571,89 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1016,32 пункта. На открытии торгов индекс Мосбиржи поднимался на 0,12%.