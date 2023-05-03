МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Акции АФК "Система" перешли к росту и поднимаются на 2,2% на заявлениях основного акционера холдинга Владимира Евтушенкова о дивидендах компании, следует из данных Московской биржи.
АФК "Система" будет вновь выплачивать дивиденды, заявил ранее в среду журналистам основной акционер холдинга Владимир Евтушенков.
К 15.43 мск акции АФК "Система" поднимались на 2,2%, до 15,75 рубля, и в моменте подскакивали на 4%, до 16,034 рубля, затем замедлили рост. До сообщения акции компании теряли более 1%.
Индекс Мосбиржи снижается на 0,36%.
https://1prime.ru/Stocks/20230503/840527349.html
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