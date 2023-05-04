МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно снижаются, инвесторы оценивают итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые рынки Европы закрылись в плюсе

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite растет на 0,56%, до 3341,73 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижается на 0,39%, до 2048,1 пункта, гонконгский фондовый индекс Hang Seng Index увеличивается на 1,14%, до 19 924 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 0,26%, до 2 494,9 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 0,07%, до 7 192,2 пункта.

Фондовая биржа Японии в четверг, как и в среду, закрыта в связи с выходным днем, японский Nikkei 225 во вторник вырос на 0,12%, до 29157,95 пункта.

По итогам майского заседания ФРС США ожидаемо поднял учётную ставку на 0,25 процентного пункта – до 5-5,25%. А в рамках пресс-конференции председатель Федрезерва Джером Пауэлл дал рынкам сигнал о том, что повышение может стать последним в цикле ужесточения кредитно-денежной политики регулятора. В то же время Пауэлл указал, что не стоит ожидать понижения ставки рефинансирования до конца этого года.

"Потенциальная пауза ФРС, но не разворот в политике. ФРС передает, что дополнительное ужесточение монетарной политики может произойти, а может не произойти, но понижение ставки, кажется, пока не рассматривается. Руководство ФРС прилагает все усилия, что уловить грань между слишком сильным ужесточением и при этом не соглашаться с версией рынков о снижении ставок", — цитирует агентство Блумберг аналитика Glenmede Джейсона Прайда (Jason Pride).