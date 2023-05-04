МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Стоимость акций американского банка Western Alliance в четверг падали на 45% после сообщения ряда СМИ о возможной продаже бизнеса, следует из данных торгов. "Лукойл" закрыл сделку по продаже завода в Италии

По состоянию на 18.00 мск цена одной акции Western Alliance падала на 38,96%, до 18,05 доллара. Ранее в ходе торгов акции уже дешевели на 45%.

Акции Western Alliance начали падать ранее в четверг после сообщения телеканала CNBC, что калифорнийский банк PacWest Bancorp изучает "стратегические варианты", в том числе возможную продажу своего бизнеса. Так, на фоне новостей акции PacWest Bancorp снижаются более чем на 53%, до 5,4 доллара за бумагу. Позже акции Western Alliance ускорили падение на фоне появления в СМИ информации об изучении и этим банком "стратегических вариантов", включая потенциальную продажу всего или части своего бизнеса.

При этом после падения акций оба банка заявили, что они не сталкиваются с "необычными потоками депозитов" после краха First Republic Bank. Также на фоне новостей дешевеют акции банков Zions — на 14,54%, до 19,4 доллара за бумагу и банка Metropolitan — на 17,25%, до 17,58 долларов за бумагу.

Ранее First Republic Bank был передан Департаментом финансовой защиты и инноваций (DFPI) штата Калифорния в пользу Федеральной корпорации страхования депозитов, который в то же время принял заявку JPMorgan Chase на покупку вкладов и активов банка. FRB располагал активами на сумму почти 230 миллиардов долларов и депозитами более чем на 100 миллиардов. По данным NBC News, FRB оказался крупнейшим рухнувшим заемщиком в США со времен финансового кризиса 2008 года, а его размах кредитования превосходил Silicon Valley Bank — предыдущий случай громкого банкротства этой весной.