МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника снижается на 0,28%, следует из данных Московской биржи. "СПБ Биржа" ограничит покупки акций компаний американского ВПК

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.01 мск снижается на 0,28%, до 2531,2 пункта, долларовый индекс РТС растет на 0,14%, до 1035,12 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется снижением курса доллара на 0,3%, до 77,15 рубля.

При этом обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" падают в цене на 11,4% после дивидендной отсечки.