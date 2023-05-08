МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций ускорил снижение в первой половине торгов понедельника относительно уровней открытия, следует из данных торгов на Московской бирже. Американские биржи резко поднялись по итогам пятницы

Индекс Мосбиржи к 10.54 мск снижается на 0,64%, до 2522,04 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1026,98 пункта. На самом открытии торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,37%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 1,22%, до 76,22 доллара за баррель.

Сильнее всего падают в цене обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (-13,1%) после дивидендной отсечки. Также заметно дешевеют акции "Аэрофлота" (-2,4%), ПИКа (-1,39%), расписки Ozon (-1,06%), акции "Норникеля" (-1%) и "Русала" (-0,94%).

Ценовой рост демонстрируют привилегированные акции банка "Санкт-Петербург" (+2,21%), акции "Русснефти" (+1,25%), "Лукойла" (+0,77%), "Яндекса", привилегированные (+0,67%) и обыкновенные (+0,6%) акции "Татнефти".

При этом аналитики компании "Цифра брокер" придерживаются нейтрального взгляда на рынок на сегодняшних торгах.