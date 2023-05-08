МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций понижается во второй половине понедельника, курс рубля также перешел к снижению после роста на торгах утром, следует из данных торгов на Московской бирже. Рубль перешел к укреплению в ходе торгов понедельника

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.55 мск растет на 64 копейки, до 78,02 рубля, юаня – на 8 копеек, до 11,25 рубля, евро – на 80 копеек, до 86,26 рубля.

На утренних торгах курс доллара максимально понижался до 76,61 рубля, юаня – до 11,05 рубля, евро – до 84,78 рубля.

Индекс Мосбиржи в то же время снижается на 0,77%, до 2518,72 пункта, долларовый индекс РТС – на 1,63%, до 1016,84 пункта.

В итоге курс доллара растет на 0,8%, юаня – на 0,62%, евро – на 0,91%. Объем торгов долларом составляет 9,71 миллиарда рублей, юанем – 12,78 миллиарда, евро – 1,76 миллиарда рублей.

ПРЕДПРАЗДНИЧНАЯ ДИНАМИКА РЫНКОВ

В преддверии выходного на Московской бирже большинство акций на торговой площадке дешевеет.

Повышенная волатильность индекса сегодня может быть связана с низкими объемами торговой активности между праздниками, а также с возможными ожиданиями инвесторов некоторого усиления внешнеполитической напряженности в ближайшие дни, считает аналитик УК "Ингосстрах-инвестиции" Анна Михайлова.

В лидерах снижения котировок – обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", падающие в цене на 16,55% после дивидендной отсечки. Также заметно дешевеют акции МКБ (-3,09%), расписки Ozon (-2,36%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,3%), акции "Аэрофлота" (-2,26%) и расписки "Русагро" (-1,73%).

Рост капитализации демонстрируют обыкновенные (+1,15%) и привилегированные (+0,83%) акции "Татнефти", акции "Лукойла" (+0,99%), расписки Globaltrans (+0,77%) и акции "Роснефти" (+0,34%).

Довольно активное восстановление нефтяных котировок, которые все еще отыгрывают данные рынка труда США за апрель, дает "определенную поддержку" бумагам "Лукойла", "Татнефти" и "Роснефти", отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка. Акции на Мосбирже усилили снижение

Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает сейчас на 2,46%, до 77,15 доллара за баррель.

Globaltrans же, по мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, поддерживает статус одного из главных бенефициаров переориентации экспортных и импортных потоков. "Объем перевозок грузов по сетям РЖД в январе-апреле увеличился на 1% год к году, до 451,1 миллиона тонн, в том числе внутренних — на 0,3%, до 264,05 миллиона тонн, и международных — на 2,1%, до 187,1 миллиона тонн", — объясняет он.

ПРОГНОЗЫ

"Курс доллара после спекулятивной распродажи на прошлой неделе отошел от 76 к 78 рублям. В отсутствие основных игроков курс доллара не сможет показать явной динамики до среды. Мы полагаем, что распродажа закончилась в пятницу и далее курс будет возвращаться к 80 рублям", — считает главный макроэкономист "Ингосстрах-инвестиций" Антон Прокудин.

По мнению Чернова, к завершению сегодняшних торгов курс доллара будет находиться в диапазоне 76-79 рублей, курс юаня – 11-11,3 рубля, курс евро – 85-88 рублей.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 8 мая: диапазон 2500–2550 пунктов, ориентир для РТС: коридор 1000–1060", — заключает он.