МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Наивысшую доходность для держателей ценных бумаг в прошлом месяце принесли фонды, которые формировали свои портфели с курсом на акции российских компаний. Именно эти бумаги подорожали в апреле на пять — десять процентов, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные InvestFunds. Фьючерсы на газ в США подскочили на четыре процента

Если месяцем ранее — в марте — наибольший прирост стоимости паев фиксировали в фондах с валютными активами, то в апреле ситуация кардинально изменилась.

По итогам четвертого месяца года индекс Московской биржи вырос на 7,5% и составил 2635 пунктов, это уровень начала апреля прошлого 2022 года.

Главным фактором, который повлиял на котировки акций российских эмитентов, оказалось ожидание масштабных выплат дивидентов. В частности, речь идет о бумагах Сбера, "Татнефти" и ЛУКОЙЛа.

"Дополнительными факторами, повлиявшими на позитивный тренд в апреле, стали ослабление рубля и сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent, что позитивно для нефтегазовых экспортеров", — цитирует издание одного из опрошенных аналитиков.

Акционеры Сбербанка в апреле утвердили выплату дивидендов в 25 рублей на одну бумагу, всего же на выплату направят 565 миллиардов рублей.