"Коммерсант": наибольшую доходность в апреле показали фонды с акциями российских компаний
МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. Наивысшую доходность для держателей ценных бумаг в прошлом месяце принесли фонды, которые формировали свои портфели с курсом на акции российских компаний. Именно эти бумаги подорожали в апреле на пять — десять процентов, сообщает "Коммерсант", ссылаясь на данные InvestFunds.
Если месяцем ранее — в марте — наибольший прирост стоимости паев фиксировали в фондах с валютными активами, то в апреле ситуация кардинально изменилась.
По итогам четвертого месяца года индекс Московской биржи вырос на 7,5% и составил 2635 пунктов, это уровень начала апреля прошлого 2022 года.
Главным фактором, который повлиял на котировки акций российских эмитентов, оказалось ожидание масштабных выплат дивидентов. В частности, речь идет о бумагах Сбера, "Татнефти" и ЛУКОЙЛа.
"Дополнительными факторами, повлиявшими на позитивный тренд в апреле, стали ослабление рубля и сокращение дисконта российской нефти Urals к Brent, что позитивно для нефтегазовых экспортеров", — цитирует издание одного из опрошенных аналитиков.
Акционеры Сбербанка в апреле утвердили выплату дивидендов в 25 рублей на одну бумагу, всего же на выплату направят 565 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/Stocks/20230508/840552807.html