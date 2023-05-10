МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов среды существенно снижается, во многом благодаря падению котировок Сбербанка после дивидендной отсечки, следует из данных Московской биржи. Сбер — в центре внимания

Индекс Мосбиржи к 10.05 мск снижается на 0,93%, до 2504 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,51%, до 1014,1 пункта. При этом обыкновенные акции Сбербанка дешевеют на 8,46%, привилегированные — на 8,8%.