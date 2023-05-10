МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем полностью отыграл потери открытия торгов, вызванные снижением бумаг Сбербанка после дивидендной отсечки и пытается начать расти, следует из данных Московской биржи. Индекс FTSE 100 немного вырос в ходе торгов среды

Индекс Мосбиржи к 11.36 мск снижается лишь на 0,02%, до 2527,11 пункта, долларовый индекс РТС растет на 1,6 %, до 1035,58 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется снижением курса доллара на 1,67%, до 76,88 рубля. При этом на самом открытии индекс Мосбиржи снижался на 1,54%.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом снижается на 1,37%, до 76,38 доллара за баррель.

В лидерах роста — акции НМТП (+4,01%), расписки Polymetal (+3,79%), привилегированные акции "Мечела" (+3,48%), акции "Сегежи" (+3,55%), "Распадской" (+3,38%) и ВТБ (+3%).

Ранее в среду Polymetal сообщила, что на собрании акционеров 30 мая обсудит вопрос редомициляции с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА), при перемещении листинга компании с Лондонской биржи также в Казахстан — на AIX. Кроме того, компания сообщила, что по итогам прошлого квартала ее добыча золота снизилась 3%, до 296 тысяч унций (9,2 тонны) серебра — на 13%, до 3,9 миллиона унций (121,3 тонны) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сильнее всего ожидаемо снижаются обыкновенные (-6,75%) и привилегированные (-6,37%) акции Сбербанка. При этом бумаги уже отыграли часть падения, поскольку ранее в ходе торгов они максимально снижались на 9,47% и 9,7% соответственно. Помимо акции крупнейшего банка России снижаются лишь бумаги МКБ (-1,52%) и Genetico (-0,47%).

"В целом же, по нашим оценкам, дивидендный гэп бумага закроет за месяц, максимум полтора. Вверх ее будут тянуть ожидания дивидендов за текущий год, которые вновь вполне могут быть рекордными и составить более 30 рублей на акцию", — считает Алексей Антонов из "Алор Брокер".

Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что ближе к концу мая реинвестирование полученных дивидендов Сбербанка добавит отечественному фондовому рынку ликвидности, что отразится на нем позитивно.