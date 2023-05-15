МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника ростом почти на 1%, следует из данных Московской биржи. Дивиденды и геополитика в фокусе инвесторов

К 10.03 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2589,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,39%, до 1042,35 пункта.

При этом расписки VK дорожают на 1,81% после публикации компанией квартальной отчетности, зафиксировавшей рост ее выручки на 39,5% в годовом выражении, до 27,3 миллиарда рублей.