2023-05-15T10:02:00+03:00
2023-05-15T10:11:57+03:00
2023-05-15T10:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230515/840591794.html
Акции на Мосбирже открыли неделю ростом
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника ростом почти на 1%, следует из данных Московской биржи. К 10.03 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2589,2... ПРАЙМ, 15.05.2023
акции, рынки, новости, акции, мосбиржа, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392928.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392927.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84039/29/840392915.jpg
https://1prime.ru/experts/20230515/840591405.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций начал торговую сессию понедельника ростом почти на 1%, следует из данных Московской биржи.
К 10.03 мск индекс Мосбиржи повышается на 0,94%, до 2589,2 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,39%, до 1042,35 пункта.
При этом расписки VK дорожают на 1,81% после публикации компанией квартальной отчетности, зафиксировавшей рост ее выручки на 39,5% в годовом выражении, до 27,3 миллиарда рублей.