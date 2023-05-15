МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Цена акций компании VK (ранее — Mail.ru Group) усилила рост и повышается примерно на 4% после публикации компанией квартальной отчетности, следует из данных торгов на Московской бирже. Расписки Polymetal растут в цене на корпоративных новостях

К 10.29 мск расписки VK дорожают на 3,78%. При этом ранее в ходе торгов они максимально повышались в цене на 4,65%, до 508,8 рубля. При этом индекс Мосбиржи растет на 1,25%, до 2597,33 пункта.

Ранее в пятницу компания сообщила о росте выручки по МСФО за прошлый квартал на 39,5% в годовом выражении, до 27,3 миллиарда рублей. Отмечается, что основным источником роста стала онлайн-реклама, выручка которой увеличилась на 67% по сравнению с первым кварталом 2022 года, до 16,3 миллиарда рублей. А самым быстрорастущим сегментом VK в первом квартале остался сегмент "Технологии для бизнеса", выручка которого увеличилась 55% год к году, до 1,1 миллиарда рублей.