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2023
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Российский рынок акций вырос в понедельник
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Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,79%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,79%, до... ПРАЙМ, 15.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,79%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,79%, до 2611,07 пункта, долларовый РТС снизился на 0,11%, до 1037,13 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,28 рубля, до 79,2 рубля.