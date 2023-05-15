МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию понедельника вырос на 1,79%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций ускорил рост

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,79%, до 2611,07 пункта, долларовый РТС снизился на 0,11%, до 1037,13 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,28 рубля, до 79,2 рубля.