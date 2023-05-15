МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник вырос на фоне слабевшего третью сессию подряд рубля, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций ускорил рост

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 1,79%, до 2611,07 пункта, долларовый РТС снизился на 0,11%, до 1037,13 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 1,28 рубля, до 79,2 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы роста.

РЫНОК НАШЕЛ ПОДДЕРЖКУ

Российский рынок акций в понедельник вырос, отыгрывая слабость рубля и возврат покупателей после выходных.

"Лучше других смотрелись акции экспортеров, что не удивительно — рубль сдавал позиции, при этом сырьевые активы дорожали. Помимо валютного фактора на движении нашего рынка мог сказаться отложенный спрос с конца прошлой недели — в пятницу инвесторы часто предпочитают откладывать покупки до начала следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные дни", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Западные фондовые индексы повышались в пределах 0,6%. Стоимость нефти к 20.05 мск росла на 1,6%, до 75,4 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,3%, до 102,4 пункта, что сигнализирует об аппетите к риску на глобальных площадках.

В лидерах роста цены на Московской бирже — бумаги "Эталона" (+6,6%), VK (+5,6%), "Сургутнефтегаза" (+5,6% префы, +4,7% обычные), ТМК (+4%). Упали акции "Селигдара" (-1,3%), префы "Башнефти" (-1,3%), бумаги "ВСМПО Ависма" (-1,2%).

ПРОГНОЗЫ

Рост российского рынка акций поддерживается ослаблением рубля, а во вторник индекс Мосбиржи может попробовать превысить 2620 пунктов, но риски его повторного снижения при текущем геополитическом фоне сохраняются, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Индекс Мосбиржи продолжает торговаться в рамках среднесрочного восходящего тренда и двигается в сторону годового максимума — 2657,90 пункта (зафиксированного 28 апреля), считает Антон Кравченко из УК "Первая".

Александр Бахтин полагает, что индекс Мосбиржи 16 мая проведет в коридоре 2525-2625 пунктов.