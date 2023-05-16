МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Отечественный рынок акций умеренно растет во второй половине вторника, не оставляя возможностей предпринять еще одну попытку преодолеть годовой максимум на отметке в 2658 пунктов по основному индексу, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. Индекс Topix завершил торги на максимуме за 33 года

Индекс Мосбиржи к 15.44 мск растет на 0,88%, до 2634,03 пункта, долларовый индекс РТС при этом снижается на 0,18%, до 1035,25 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 1,33%, до 80,21 рубля. Июльский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 0,11%, до 75,3 доллара за баррель.

Сильнее всего дорожают обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург", на 5,83%. "Банк "Санкт-Петербург" во вторник сообщил, что 15 мая погасил 13,67 миллиона обыкновенных акций. С технической точки зрения акции банка "Санкт-Петербург" продолжают закрытие майского дивидендного гэпа, сохраняя среднесрочный восходящий тренд при положении выше района 138 рублей", — отмечает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова. Также заметно дорожают акции НМТП (+2,28%), ТМК (+2,23%), "Русснефти" (+1,29%) и "Северстали" (+1,12%).

Расписки Headhunter дорожают на 2,29% после публикации компанией квартальной отчетности, зафиксировавший рост ее выручки на 24,7%, до 5,55 миллиарда рублей. А в лидерах снижения котировок — акции "Соллерса" (-6,57%), привилегированные (-1,24%) и обыкновенные (-1,11%) акции "Сургутнефтегаза", обыкновенные акции "Мечела" (-1,13%) и акции АФК "Система" (-0,99%). Кожухова полагает, что бумаги "Сургутнефтегаза" корректируются вниз после резкого удорожания накануне, вызванного ожиданиями решения совета директоров относительно дивидендов.

"Рынок сегодня пятый раз подряд открылся со значительным межсессионным разрывом. Как и вчера стартовый импульс был вверх, однако развить его не удалось. Индекс Мосбиржи стал быстро отдаляться от новой двухнедельной вершины, немного не дойдя до годовой, которая была установлена в конце апреля", — отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", добавляя, что если рубль не перейдет к активному укреплению, а цена нефти усилит рост, то индекс может предпринять еще одну попытку преодолеть годовой максимум на отметке в 2658 пунктов.

Аналитик "Финама" Ксения Лапшина в свою очередь не исключает, что к концу дня позитивная динамика индекса Мосбиржи может несколько ослабнуть. "Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 16 мая: зона 2600–2660 пунктов. Ориентир для РТС: интервал 1000–1060 пунктов", — заключает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.