МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника повысился на 0,87%, следует из данных Московской биржи. ЦБ выступил за вывод на рынок части акций уходящих из России компаний

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,87%, до 2633,71 пункта, долларовый РТС снизился на 0,62%, до 1030,68 пункта.

Разнонаправленная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 1,4 рубля, до 80,55 рубля.