МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций повысился по итогам основных торгов вторника на фоне слабеющего рубля, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Российский рынок акций вырос во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,87%, до 2633,71 пункта, долларовый РТС снизился на 0,62%, до 1030,68 пункта. Разнонаправленная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 1,24 рубля, до 80,4 рубля.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent к 20.01 мск дешевеет на 0,7%, до 74,7 доллара за баррель.

"Российский рынок акций во вторник сохранил позитивный импульс, индекс Мосбиржи приближался к годовой вершине. Слабость рубля благоволила акциям экспортеров. Внешний фон оставался неустойчивым. Котировки Brent двигались вблизи 75 долларов. Апрельская статистика по объемам промпроизводства и розничным продажам в Китае вышла слабее ожиданий. Между тем промежуточная квартальная оценка роста ВВП еврозоны совпала с прогнозами аналитиков", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего по итогам вторника выросли обыкновенные акции банка "Санкт-Петербург" (+4,45%). Акции на Мосбирже не оставили попыток приблизиться к годовому максимуму

"Банк "Санкт-Петербург" во вторник сообщил, что 15 мая погасил 13,67 миллиона обыкновенных акций. Бумаги эмитента поднялись к максимуму с середины апреля и продолжают закрытие майского дивидендного гэпа, для чего котировкам необходимо будет подняться к 166,6 рубля. Фундаментально банк "Санкт-Петербург" в последние месяцы также пытается мотивировать инвесторов как путем обратного выкупа акций (текущая программа продлится до 15 ноября), так и выплатой дивидендов, что повышает его привлекательность", — считает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Также повысились расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+3,41%), акции "Белуги" (+2,84%), МТС (+2,37%), НМТП (+2,21%) и ТМК (+1,72%).

Сильнее всего снизились акции "Соллерса" (-12,57%), ДВМП (-1,54%), расписки Headhunter (-1,51%), "Русагро" (-1,44%) и Polymetal (-1,41%).

Анна Михайлова из УК "Ингосстрах-Инвестиции" полагает, что бумаги "Русагро" продолжают снижаться на дивидендных новостях. Согласно сообщению от 15 мая, совет директоров ПАО "Группа "Русагро" — учредителя агрохолдинга ООО "Группа компаний "Русагро" — рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год.

ПРОГНОЗЫ

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что на фоне геополитических рисков в среду индексу Мосбиржи не удастся закрепиться выше локального максимума в 2655 пунктов.

Кожухова же считает, что российский рынок акций в целом сохраняет тенденцию к росту.

В свою очередь Бахтин придерживается умеренно-позитивного краткосрочного взгляда на рынок. "Ближайшая цель по индексу Мосбиржи – 2700 пунктов. Из потенциальных факторов поддержки можно выделить реинвестирование дивидендов от компаний, в акциях которых уже состоялась отсечка. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 17 мая – 2585-2705 пунктов", — заключает он.