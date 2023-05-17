МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Брокерская компания "Финам" до конца нынешнего года может предоставить клиентам доступ к рынкам Южной Кореи, Бразилии и Мексики, сообщил РБК в кулуарах конференции НАУФОР "Российский фондовый рынок-2023" президент компании Владислав Кочетков. Набиуллина поддержит выход госкомпаний на российский фондовый рынок

"Скорее всего, до конца года кроме Индии появится как минимум один рынок Латинской Америки и, возможно, Южная Корея", — заявил Кочетков, добавив, что в Латинской Америке его компания рассматривает две юрисдикции — Бразилию и Мексику. На бразильский рынок, по словам главы компании, удастся выйти быстрее.

Предусматривается, что инструменты на новых рынках будут доступны только квалифицированным инвесторам, которым будут предлагаться прямой доступ на рынки, управляемые стратегии и другие продукты.

На альтернативные рынки, как считает Кочетков, может прийтись до 10% клиентского спроса, еще 25% спроса обеспечат рынки США (брокер дает доступ на биржи NYSE и NASDAQ), а оставшиеся 65% придутся на российский рынок.

До начала СВО на Украине на рынок США приходилось порядка 35% клиентского спроса, на российский рынок приходилось 60%, а оставшиеся 5% составляли европейские рынки.