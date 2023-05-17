МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем перешел от умеренного повышения к легкому снижению, оставаясь в консолидации, следует из данных торгов и комментария эксперта. Биржевые цены на газ в Европе стабильны утром в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к 12.21 мск снижался на 0,17% — до 2629,22 пункта, долларовый РТС — на 0,46% — до 1025,98 пункта.

Утром в среду индекс Мосбиржи максимально повышался на 0,49%, до 2646,61 пункта.

Снижаются бумаги Polymetal (-1,1%), Ozon (-1%), X5 (-0,8%), МТС (-0,8%). Растут акции АФК "Система" (+0,8%), "Ростелекома" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,6%).

"В целом же в среду не ждем сильных движений индекса Мосбиржи. Пока все говорит о том, что он попытается провести день в консолидации, быть может, с тенденцией к снижению. Но все будет зависеть от динамики нефти", — полагает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".

К 12.25 стоимость марки Brent стабилизировалась, слабо меняясь, около 74,9 доллара за баррель.