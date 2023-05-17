МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Отечественный рынок акций незначительно снижается во второй половине среды, следует из данных торгов на Московской бирже. Российский рынок акций перешел к легкому снижению в среду днем

Индекс Мосбиржи к 15.17 мск снижается на 0,08%, до 2631,62 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,46%, до 1025,92 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом повышается на 0,01%, до 74,92 доллара за баррель.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова полагает, что сегодня давление на индекс Мосбиржи оказывает отсутствие корпоративных новостей и ожидание рынком новых санкций.

"Российский рынок на старте сессии совершил рывок вверх, но развить восходящий импульс не смог, быстро сдав позиции… Внешний фон в начале наших торгов был негативным, но затем стал улучшаться. Тем не менее большая экономическая неопределенность вместе с трудными переговорами о повышении потолка госдолга в США создают на биржах нервозную обстановку и высокие риски сильных нисходящих движений", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего к 15.17 мск растут обыкновенные (+2,87%) и привилегированные (+2,66%) акции "Ростелекома", привилегированные акции "Мечела" (+2,31%), акции ВТБ (+2,4%) и расписки TCS Group (Банк "Тинькофф") (+2,04%). "СПБ Биржа" ограничит покупки акций компаний американского ВПК

При этом расписки "Эталона" дорожают на 6,98%. "Расписки "Эталона" в среду продолжали ралли текущей недели после новостей о намерении получить статус первичного листинга на Мосбирже, что не должно потребовать от держателей расписок каких-либо дополнительных действий. Эталон также запускает процедуру смены депозитария… Сигналы дневного и недельного графиков в целом позитивны и указывают на возможное развитие повышения с ближайшей целью 78,66 рубля и перспективой последующего движения к 82,5 рубля и выше", — полагает Кожухова.

В лидерах снижения — акции "Соллерса" (-5,01%), расписки Polymetal (-2,11%), акции ММК (-1,74%), расписки Ozon (-1,31%) и акции "Русснефти" (-1,13%).

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что бумаги Polymetal понижаются вслед за ценами на золото, снижающимися на 0,17%, до 1989,6 доллара за тройскую унцию.

ПРОГНОЗЫ

Бабин полагает, что если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, а рубль не начнет стремительно укрепляться, то индекс Мосбиржи может вновь попытаться пробить годовой максимум конца апреля в 2658 пунктов.

"В условиях противоречивой и невыразительной динамики на внешних рынках, ожидающих разрешения кризиса госдолга в США, и в отсутствие серьезных драйверов во внутренней новостной повестке индекс Мосбиржи к закрытию торгов сегодня вряд ли отклонится больше, чем на плюс-минус 0,5%", — считает аналитик "Финама" Алексей Калачев.

"Прогноз для Индекса Мосбиржи на закрытие торгов 17 мая: зона 2600–2660 пунктов. Ориентир для РТС: коридор 1000–1060 пунктов", — заключает Чернов.