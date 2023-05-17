МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос лишь символически по итогам основной торговой сессии среды, не показав ярко выраженной динамики, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций символически снижается во второй половине среды

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,03%, до 2634,48 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 1039,58 пункта.