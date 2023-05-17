2023-05-17T18:54:00+03:00
2023-05-17T19:02:41+03:00
2023-05-17T18:54:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230517/840621087.html
Российский рынок акций вырос в среду
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций вырос лишь символически по итогам основной торговой сессии среды, не показав ярко выраженной динамики, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс... ПРАЙМ, 17.05.2023
акции, рынки, новости, акции, россия, биржа
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374913.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/49/834374910.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83437/48/834374801.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230517/840618082.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос лишь символически по итогам основной торговой сессии среды, не показав ярко выраженной динамики, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,03%, до 2634,48 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 1039,58 пункта.