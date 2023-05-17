МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ, Иван Таскин. Российский рынок акций не показал значительных изменений по итогам основных торгов среды, ожидая важных корпоративных событий, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика. Российский рынок акций вырос в среду

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,03%, до 2634,48 пункта, долларовый РТС — на 0,86%, до 1039,58 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent к 19.22 мск дорожает на 2,46%, до 76,75 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в среду к окончанию основных торгов не показывал значительных изменений, ожидая важных корпоративных событий во второй половине недели", — говорит аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" отметил, что на торгах среды поддержку российском рынку оказали нефтяные цены, которые вернулись к росту после небольшой просадки в начале дня. Уверенность покупателей, по мнению эксперта, снизил лишь сложный внешний фон — тревоги инвесторов из-за риска дефолта в США, а также ускорение потребительской инфляции в еврозоне до 7% после пяти месяцев ее снижения.

"На котировки российских активов давит негативный геополитический фон. Позитивными факторами, напротив, выступают сильные корпоративные новости и финансовые результаты "голубых фишек", а также ожидания выплат дивидендов крупными корпорациями с возможностью их последующего реинвестирования", — полагает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Сильнее всего в среду выросли расписки "Эталона" (+6,98%), акции ВТБ (+4,14%), привилегированные акции "Мечела" (+4,12%), расписки TCS Group (Банк "Тинькофф" (+3,37%), обыкновенные (+3,17%) и привилегированные (+2,36%) акции "Ростелекома". ЦБ выступил за вывод на рынок части акций уходящих из России компаний

"Акции ВТБ в среду достигли пика с апреля 2022 года без очевидных фундаментальных драйверов. Из последних новостей можно отметить открытие ВТБ филиала в Иране", — напоминает Кожухова.

В лидерах снижения оказались бумаги "Соллерса" (-5,74%), "Русснефти" (-1,85%), НМТП (-1,69%), Polymetal (-1,49%) и Ozon (-1,26%).

ПРОГНОЗЫ

"Не исключено, что при дальнейшем ослаблении рубля российский фондовый рынок сможет обновить годовые максимумы. Дополнительным драйвером для роста могут послужить дивиденды, реинвестированные обратно в рынок. Сильных движений в четверг ожидать не стоит, все будет зависеть от динамики нефти", — полагает аналитик "Алор Брокер" Андрей Эшкинин.

Бахтин считает, что на торгах четверга индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2600-2700 пунктов. Аналогичный прогноз по индексу Мосбиржи на сессию 18 мая дает и Мильчакова.

"Индексы Мосбиржи и РТС в середине недели не показали значительных изменений, ожидая значимых корпоративных новостей. Уже в четверг, в частности, импульс к росту могут получить акции Сбербанка в случае публикации сильных финансовых результатов за первый квартал по МСФО и намеков на новые дивиденды. Дивидендные новости завтра также могут поступить от "Фосагро", "Сургутнефтегаза", "Акрона", "Сегежи" и "Черкизово", — напоминает Кожухова.