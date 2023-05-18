МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс на передышке

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,48%, до 2647,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1039,94 пункта.