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Акции на Мосбирже открыли торги подъемом
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Российский рынок акций в начале основной торговой сессии повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,48%, до 2647,23... ПРАЙМ, 18.05.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии повышается на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск увеличивается на 0,48%, до 2647,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,03%, до 1039,94 пункта.