МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ СУРГУТНЕФТЕГАЗА ПАДАЮТ НА 9% ПОСЛЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ДИВИДЕНДАМ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20230518/840630063.html
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ СУРГУТНЕФТЕГАЗА ПАДАЮТ НА 9% ПОСЛЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО ДИВИДЕНДАМ — ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20230518/840630063.html
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