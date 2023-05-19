МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Акции девелопера ЛСР сильно растут в цене после рекомендаций выплаты высоких дивидендов – минутами ранее эта динамика достигала 35%, обновив максимум с октября 2021 года, хотя потом половина роста была быстро потеряна, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно снижается в начале основной торговой сессии

К 10.28 мск акции ЛСР растут в цене на 18% до 675 рублей, а минутами ранее они обновили максимум более чем за полтора года, подскочив почти на 35% до 772,2 рубля.

Совет директоров девелоперской компании ЛСР накануне вечером рекомендовал общему годовому собранию акционеров выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 8 миллиардов рублей, или 78 рублей на акцию. И это — 13,6% дивидендной доходности по цене закрытия четверга.