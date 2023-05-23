МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно опускаются после новостей о переговорах по потолку госдолга США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Европейские фондовые индексы снизились в ожидании решения по госдолгу США

По состоянию на 7.37 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,58% — до 3 277,36 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,11%, до 2 036,81 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,64%, до 19 552 пунктов. Южнокорейский KOSPI поднимался на 0,57% — до 2 571,67 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,19%, до 7 277,4 пункта, японский Nikkei 225 — уменьшался на 0,51%, до 30 929,5 пункта.

Внимание рынков по-прежнему сосредоточено на ситуации с потолком госдолга США. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил после встречи с президентом США Джо Байденом, что уверен в успехе переговоров по потолку госдолга, но несмотря на десятидневный дедлайн, у законодателей должно быть 72 часа на изучение окончательной договоренности. Байден назвал встречу с Маккарти по госдолгу продуктивной.

"Возобновление переговоров о потолке госдолга породило некоторые надежды, несмотря на явные риски… перекладывания вины", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс аналитик Mizuho Bank Тан Бун Хен (Tan Boon Heng).

Вместе с этим азиатские инвесторы оценивают данные по деловой активности в регионе. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг Австралии, по предварительной оценке, в мае снизился до 51,2 пункта с 53 пунктов месяцем ранее. PMI в промышленности остался на уровне 48 пунктов при прогнозе в 47,3 пункта, в сфере услуг — опустился до 51,8 пункта с 53,7 пункта (аналитики ожидали уменьшения до 48,9 пункта).

Композитный PMI Японии в мае, по предварительной оценке, поднялся до 54,9 пункта с 52,9 пункта в апреле. Промышленный индекс вырос до 50,8 пункта с 49,5 пункта, а индекс в сфере услуг — до 56,3 пункта с 55,4 пункта. Аналитики ожидали сохранения показателя в промышленности и снижения в сфере услуг до 55,2 пункта.