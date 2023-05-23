МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первой половине торгов вторника растерял умеренный утренний рост и перешел к небольшому снижению, следует из данных Московской биржи. Акции на Мосбирже поднимаются утром во вторник

К 10.58 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,06% — до 2631,55 пункта, долларовый РТС — на 0,29%, до 1032,8 пункта. Ранее в ходе торгов индекс Мосбиржи максимально повышался на 0,36% — до 2642,65 пункта, РТС — на 0,25%, до 1038, 39 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом дешевеет на 0,32%, до 75,75 доллара за баррель.

Сильнее всего снижаются акции Polymetal (-4,46%) и "Соллерса" (-3,84%). Расписки TCS Group (банк "Тинькофф") дешевеют на 2,47%, привилегированные акции "Мечела" – на 1,39%, акции "Яндекса" — на 1,27%.

Наибольший рост показывают акции ВТБ (+1,31%). Ранее во вторник глава банка Андрей Костин сообщил журналистам, что ВТБ в составе консорциума инвесторов заинтересован в покупке доли в "Яндексе" и рассчитывает на завершение сделки до конца года.

Также повышаются акции НЛМК (+0,42%), "Газпрома" (+0,43%), "Аэрофлота" (+0,33%), Сбербанка (обыкновенные на 0,1%, привилегированные на 0,02%).

"В начале торгового дня российский фондовый рынок, вероятно, не покажет значительных изменений, ожидая новых драйверов движения, которые могут прийти в том числе с заседаний советов директоров "Газпрома", "Русснефти" и "Газпром нефти" по дивидендам. Значительного энтузиазма в акциях "Газпрома" до дивидендного решения на этот раз не наблюдалось", — прокомментировала аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.