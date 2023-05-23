МОСКВА, 23 мая — ПРАЙМ. Российский рынок акций незначительно снижается во второй половине торговой сессии вторника в ожидании решения совета директоров "Газпрома" по дивидендам, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций падает в ходе торгов вторника

К 14.41 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,12% — до 2630 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,3%, до 1032,7 пункта.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent при этом дорожает на 0,95% — до 76,71 доллара за баррель.

"Сегодня российский рынок повторяет динамику понедельника: после позитивного старта произошло резкое снижение, был обновлен вчерашний минимум. Затем индекс Мосбиржи стал предпринимать попытки восстановления…. Определенную нервозность у нас создают ожидания итогов сегодняшнего заседания совета директоров "Газпрома", на котором будет рассматриваться вопрос о дивидендах за 2022 год", — говорит Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Он отмечает, что кроме влияния "тяжеловесных" бумаг "Газпрома" на индекс Мосбиржи, размер дивидендных выплат может изменить и настрой инвесторов по перспективам дивидендов других госкомпаний.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Сильнее всего к текущему моменту растут акции ДВМП (+2,47%), "Фосагро" (+1,83%), "Белуги" (+1,23%), "Новатэка" (+0,98%) и ВТБ (+0,74%). Мосбиржа и Smartseeds разработали инструмент для зернового рынка

"Акции "Фосагро" поддержало заявление главы Ассоциации производителей удобрений о возможности восстановить объем экспорта удобрений из России до рекордных уровней 2021 года уже в текущем году", — отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Акции "Газпрома" дешевеют на 0,6%. А больше всего снижаются акции Polymetal (-4,15%), "Соллерса" (-3,29%), расписки TCS Group (банк "Тинькофф") (-2,99%), акции "Яндекса" (-2,43%) и привилегированные акции "Мечела" (-2,28%).

"Polymetal как крупнейший поставщик первичного серебра в РФ, а также вторая про размеру компания-золотодобытчик, дешевеет из-за снижения мировых цен на серебро и золото на 2,28% и 0,87% — до 23,31 доллара и 1959,85 доллара соответственно. Дополнительное давление на котировки компании продолжает оказывать включение в санкционные списки США", — поясняет Чернов.

ПРОГНОЗЫ

Бабин считает, что до появления сильных драйверов индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2610-2660 пунктов.

Аналитик "Финама" Александр Ковалев отмечает, что динамика торгов может значительно измениться как в лучшую, так и в худшую сторону после объявления решения совета директоров "Газпрома" по дивидендам.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие торгов 23 мая: диапазон 2600–2660 пунктов, актуальный коридор для РТС: 1000–1060 пунктов", — говорит в свою очередь Чернов.